Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen, Silberner Mercedes bei Unfallflucht beschädigt

59174 Kamen (ots)

Am Freitag, dem 30.08.2019, zwischen 14.20 und 22.50 Uhr, war auf der Straße Hemsack, Höhe des Autohauses W+K, ein silberner Mercedes GLA zum Parken abgestellt. In dieser Zeit wurde er an der Beifahrerseite erheblich beschädigt. Es entstand Sachschaden von mind. 1500 Euro. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Kamen unter 02307-9210.

