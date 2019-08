Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kreis Unna - Vorstellung der Veränderungen auf der Pressestelle - PHK Bernd Pentrop übernimmt das Sachgebiet Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kreis Unna (ots)

Am heutigen Tage (30.08.2019) verabschiedeten Landrat Michael Makiolla und Leitender Polizeidirektor Peter Schwab den ehemaligen Leiter des Sachgebietes Presse- und Öffentlichkeitsarbeit PHK Thomas Röwekamp, der zur Leitstelle der Kreispolizeibehörde Soest wechselt. Gleichzeitig stellten Sie der Öffentlichkeit seinen Nachfolger und damit den neuen leitenden Pressesprecher vor.

Polizeihauptkommissar Bernd Pentrop trat 1988 in den Polizeidienst ein und ist seit 1994 an unterschiedlichen Standorten in diversen Führungsfunktionen bei der Kreispolizeibehörde Unna tätig. Seit dem 19.08.2019 nimmt der 48 jährige nun seine neue Aufgabe wahr und stellt sich den an ihn gestellten, spannenden Anforderungen.

Erstmalig wird ab dem 01.10.2019 auch ein Regierungsbeschäftigter die Aufgaben der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit wahrnehmen. Mit dem 30 jährigen Christian Stein wird ein Journalist mit seinem Wissen die Pressestelle in ihrer täglichen Arbeit bereichern.

Anmerkung: In der Anlage befindet sich ein Foto, auf dem v.l. PHK Thomas Röwekamp, Landrat Michael Makiolla und PHK Bernd Pentrop abgelichtet sind.

