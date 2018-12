Lübeck (ots) - Am Donnerstagmorgen (06. Dezember) ereignete sich auf der Autobahn A1 im Auffahrtsbereich der Anschlussstelle Lübeck Zentrum ein Verkehrsunfall mit insgesamt sieben beteiligten Fahrzeugen. Vier Personen wurden verletzt, davon zwei Frauen schwer.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 30-Jähriger Mann mit seinem Hyundai i10 gegen 07:10 Uhr die Auffahrt der Autobahn A1 Lübeck Zentrum in Richtung Süden. Ihm folgte ein 51-jähriger Audifahrer. Auf dem Beschleunigungstreifen wollte der Audifahrer den vorrausfahrenden Hyundai überholen. Dieser wiederum zog nach links, um ebenfalls auf die Autobahn zu fahren. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, in dessen Folge der Hyundai die Leitplanke touchierte, während der Audi auf dem Beschleunigungsstreifen beschädigt zum Stillstand kam. Der Hyundai-Fahrer wurde leicht verletzt. Der Audi-Fahrer erlitt nach bisherigem Stand keine Verletzungen. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.

In Folge des Unfalls musste der nachfolgende Fahrzeugverkehr anhalten. In diesem Zusammenhang kam es zu einem Auffahrunfall, an dem weitere vier PKW und ein LKW mit Anhänger beteiligt waren. Bei dem Auffahrunfall wurde ein 29-jähriger Mann leicht verletzt. Zwei Frauen im Alter von 26 und 36 Jahren mussten verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Grad ihrer Verletzungen ist derzeit noch nicht bekannt. Lebensgefahr besteht bei keinem der Beteiligten.

Insgesamt wurden drei PKW abgeschleppt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 32.000,- Euro. Im Anschluss an die Unfallaufnahme reinigte die Autobahn-Straßen-Meisterei die Fahrbahn, so dass die Sperrung des rechten Fahrstreifens nach circa zwei Stunden wieder aufgehoben werden konnte.

Rückfragen bitte an:

Michael Sellmann

Polizeidirektion Lübeck

Polizeidirektion Lübeck Pressestelle

Telefon: 0451-131-2015

Fax: 0451-131-2019

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

http://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/POLIZEI/Polizei_n

ode.html

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell