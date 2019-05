POL-HF: Unfall mit Personenschaden- Motorradfahrer schwer verletzt

Kreispolizeibehörde Herford

(sls) In Enger kam es am vergangenen Samstag (25.5.) gegen 19:55 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Wertherstraße in Enger. Eine 19-jährige Skoda Fahrerin aus Bad Salzuflen befuhr mit ihrem Fahrzeug die Westerengerstraße aus Richtung Enger kommend in Richtung Jöllenbeck. Im Kreuzungsbereich Wertherstraße beabsichtigte sie diese in Richtung Jöllenbeck zu überqueren. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 20-jähriger Motorradfahrer aus Enger die Wertherstraße aus Richtung Lenzinghausen kommend in Richtung Enger. Nachdem sich die Fahrzeugführerin des Skoda bereits im Kreuzungsbereich befand, kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Motorradfahrer. Dieser wurde durch die Wucht vom Motorrad geschleudert und stürzte zu Boden. Er musste durch einen Rettungswagen schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 6000 Euro. Für die Räumung und Säuberung der Straße wurde die Freiwillige Feuerwehr Westerenger zur Unterstützung hinzugerufen. Da eine genaue Unfallursache vor Ort zunächst nicht geklärt werden konnte, werden weitere Ermittlungen zum Unfallhergang durch das Verkehrskommissariat der Kreispolizeibehörde Herford durchgeführt.

