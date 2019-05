Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in leerstehendes Gebäude - Täter auf frischer Tat festgenommen

Herford (ots)

(hd) Herford. Am späten Samstagabend (25.05.2019) drang ein Einbrecher in der Herforder Innenstadt in ein derzeit leerstehendes Wohngebäude ein. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete die Situation und verständigte umgehend die Polizei. Ein nach kurzer Zeit am Tatort eintreffender Diensthundeführer konnte den Täter auf frischer Tat festnehmen. Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen.

