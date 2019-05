Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfall mit Verletzten- Gegenverkehr nicht beachtet

Herford (ots)

(sls) Im Kreuzungsbereich Elverdisser Straße / Hermannstraße kam es am gestrigen Donnerstag (23.5.) zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Rollerfahrerin leicht verletzt wurde. Eine 67-jährige Hundai-Fahrerin befuhr die Hermannstraße aus Richtung Einmündung Ahmser Straße kommend in Richtung Elverdisser Straße. Im Kreuzungsbereich Elverdisser Straße beabsichtigte sie nach links auf diese einzubiegen. Hierbei übersah sie eine entgegenkommende 28-jährige Rollerfahrerin aus Enger. Diese befand sich zum Unfallzeitpunkt auf der Hermannstraße in Richtung Ahmser Straße und wollte den Kreuzungsbereich ebenfalls bei Grünlicht passieren. Die Rollerfahrerin wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Der Roller war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3300 Euro.

