POL-HF: Einbruch in Lagerhalle Werkzeuge entwendet

Kirchlengern (ots)

(sls) In der Zeit von Mittwochabend (22.5.) bis Donnerstagmorgen wurden aus einer Lagerhalle in Kirchlengern mehrere Werkzeuge entwendet. Bei der Lagerhalle handelt es sich um landwirtschaftlich genutzten Gebäudekomplex an der Langewand. Unbekannte Täter brachen die Zugangstür auf und entwendeten aus dem Inneren diverse Makita Geräte (Kompressor, Schweißmaschine), sowie mehrere Werkzeuge. Aufgrund des hohen Gewichts einiger Geräte, besteht der Verdacht, dass die Täter zum Abtransport ein Fahrzeug benutzt haben könnten. Der Wert des Diebesgutes wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise auf Personen oder der Tat geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Herford unter der Telefonnummer 05221/888-0 in Verbindung zu setzen.

