Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Flucht - Silberner Golf rammt Anhänger und PKW

Löhne (ots)

(kup) In der Zeit zwischen Mittwoch (22.5.), um 20:00 Uhr, und Donnerstag, um 6:55 Uhr, verursachte ein bislang unbekannter Fahrer in einem silbernen Golf VII einen Unfall auf der Ringstraße. Ohne sich um seine Pflichten als Unfallverursacher zu kümmern, entfernte er sich vom Unfallort. Der Unbekannte fuhr mit seinem PKW auf der Ringstraße aus Fahrtrichtung B 61 kommend. In einer Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab und stieß mit einem geparkten Anhänger zusammen. Diesen schob er durch die Wucht des Aufpralls ein Stück auf den Gehweg in einen Absperrpfosten hinein. Anschließend stieß der flüchtige Fahrer mit einem grünen VW Polo, der hinter dem Hänger parkte, zusammen. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten an der Unfallstelle diverse Spuren sicherstellen. Unter anderem wurden ein Außenspiegel und eine Radkappe gefunden. Der entstandene Gesamtschaden beträgt mindestens 1.800 Euro. Hinweise zu der Tat erbittet die Direktion Verkehr unter 05221 - 888 0.

