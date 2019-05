Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl - Rasenmähroboter aus Garten entwendet

Kirchlengern (ots)

(kup) In der Zeit zwischen Dienstag (20.5.), um 22:00 Uhr, und Mittwoch, um 9:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter einen Rasenmäher der Marke Stihl aus einem Garten am Goldackerweg. Der 76-jhrige Vater des Geschädigten bemerkte den Diebstahl, weil das Gerät nicht wie gewohnt am Morgen zu arbeiten begann. Als er nach dem Rechten schauen wollte, stellte er fest, dass das Begrenzungskabel aus der Erde gerissen wurde. Die Täter hatten zudem den Mäher sowie die Ladestation gestohlen. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 2.000 Euro. Hinweise zu der Tat erbittet die Polizei in Herford unter 05221 - 888 0.

