Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl - Rote Kennzeichen entwendet

Bünde (ots)

(kup) In der Zeit von Dienstag (21.5.), um 19:00 Uhr, und Mittwoch, um 19:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter rote Kennzeichen von einem geparkten Auto an der Engerstraße. Der 46-Jährige Besitzer eines Audi A4 hatte die Kennzeichen an seinem nicht zugelassenen Wagen angebracht. Als er einen Tag später zu dem geparkten Fahrzeug zurückkehrte, fehlten die Nummernschilder mit der Bezeichnung HF-06013. Die Polizei bittet Zeugen darum, sich mit der Direktion Kriminalität unter der Telefonnummer 05221 - 888 0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell