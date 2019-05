Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Sportanlage - Täter kommen über Lüftungsschacht

Hiddenhausen (ots)

(kup) In der Zeit zwischen Dienstag (21.5.), um 18:00 Uhr, und Mittwoch, um 10:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Sportanlage am Hellweg ein. Mit massiver Gewalt wollten sie sich Zutritt zu den Umkleiden verschaffen, indem sie eine Außentür aus Metall aufzuhebeln versuchten. Als dies misslang entfernten sie ein Lüftungsgitter der Heizungsanlage und stiegen über den Schacht in das Innere des Gebäudes ein. Dort hebelten sie eine Metalltür auf und entwendeten Kleidung sowie Reinigungsmittel. Der entstandene Sachschaden beträgt mindestens 3.500 Euro. Hinweise zu der Tat erbittet die Direktion Kriminalität unter 05221 - 888 0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell