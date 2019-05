Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Ladendiebstähle - Täter entwenden angekettete Rasenmäher

Bünde (ots)

(kup) In der vergangenen Woche wurde ein Händler an der Wiehenstraße gleich zwei Mal Opfer von Diebstählen. Am Montag (13.5), um 17:00 Uhr, sowie am Montag (20.5.) zwischen 15:15 Uhr und 17:00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter Rasenmäher. Die Gartengeräte waren vor dem Ladengeschäft ausgestellt und mit Seilen gegen Diebstahl gesichert. Die Täter trennten die Seile durch und nahmen die Geräte mit. Bei den Mähern handelt es sich um rote Modelle der Marke Sabo. Der eine trägt die Modellbezeichnung 47 Vario, bei dem anderen handelt es sich um das Modell 40-Spirit RS. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 1.600 Euro. Hinweise zu der Tat nimmt die Direktion Kriminalität unter 05221 -888 0 entgegen.

