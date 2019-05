Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl - Täter montieren Baggerschaufel ab

Vlotho (ots)

(kup) Bereits in der Zeit zwischen Freitag (17.5.), 17:00 Uhr, und Montag, 6:30 Uhr, stahlen bislang unbekannte Täter eine Baggerschaufel an der Vahrenbrinkstraße. Ein 44-jähriger Arbeiter hatte den Minibagger am Freitagnachmittag am Tatort abgestellt. Als er am Montag zur Arbeit zurückkehrte stellte er fest, dass die Schwenkschaufel fehlte. Die Diebe hatten diese abmontiert und entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 1.500 Euro. Hinweise zu der Tat nimmt die Direktion Kriminalität unter 05221 -888 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell