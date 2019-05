Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - BMW fährt vor Mauer

Bünde (ots)

(kup) Am Montag (20.5.), um 17:30 Uhr, fuhr ein 35-Jähriger mit seinem PKW auf der Spenger Straße aus Richtung Holsen kommend. In einer Linkskurve verlor der Fahrer eines 5er BMW aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Grundstücksmauer und kam kurz darauf auf einem Grünstreifen zum Stehen. Der im Wagen verbaute automatische Notruf alarmierte die Leitstellen der Polizei und Feuerwehr. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch im Atem des Mannes aus Spenge feststellen. Ein Atemalkoholtest verlief positiv. Infolgedessen ordnete ein Richter zwei Blutproben an. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Weil der PKW nicht mehr fahrbereit war, wurde ein Unternehmen damit beauftragt, ihn abzuschleppen. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 30.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell