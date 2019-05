Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Gartenlaube - Täter hebeln Tür auf

Herford (ots)

(kup) In der Zeit zwischen Dienstag (21.5.), um 20:00 Uhr, und Mittwoch, 12:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Gartenlaube in der Kleingartenanlage an der Dennewitzstraße ein. Um in das Innere der Laube zu gelangen hebelten sie an unterschiedlichen Stellen Türen und Fenster auf. Der 71-jährige Vater des Besitzers bemerkte den Einbruch am Mittwochmittag, da die Tür der Laube unverschlossen war. Entwendet wurde eine Bohrmaschine der Marke Ryobi. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 1.070 Euro. Hinweise zu der Tat nimmt die Direktion Kriminalität unter 05221 - 888 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell