Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfall mit Mofa- Fahrer wurde leicht verletzt

Vlotho (ots)

(sls) Am gestrigen Donnerstag (23.5) kam es in Vlotho an der Mindener Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Mofa-Fahrer verletzt in ein Krankenhaus in Minden gebracht werden musste. Der 15-jährige aus Vlotho befuhr mit seinem Mofa die Mindener Straße und beabsichtigte nach links in die Gutenbergstraße einzubiegen. Eine 23-jährige Audi-Fahrerin befand sich direkt hinter dem Mofa-Fahrer. Die Autofahrerin wollte den Mofa-Fahrer überholen, als dieser zeitgleich beabsichtigte nach links abzubiegen. Es kam zu einem Zusammenstoß im Einmündungsbereich. Der 15-jährige verletzte sich hierbei an der Hand und musste durch einen Rettungswagen nach Minden ins Krankenhaus gebracht werden. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 3000 Euro.

