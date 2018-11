POL-BN: Bad Godesberg: Kriminalpolizei ermittelt nach Einbruch in Reihenhaus - Zeugen gesucht

Einbruch in Plittersdorf am Montag - Hinweise an das KK34 unter 0228/150. Bild-Infos Download

Bonn (ots) - Zu einem Tageswohnungseinbruch kam am Montag (26.11.2018) im Bad Godesberger Ortsteil Plittersdorf. Unbekannte verschafften sich in der Zeit von 15:30 Uhr bis 18:05 Uhr über die Balkontür Zugang zu einem Reihenhaus in der Neckarstraße und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Anschließend flüchteten sie unerkannt vom Ort des Geschehens. Zu Art und Umfang des Diebesgutes ist derzeit noch nichts bekannt.

Das Kriminalkommissariat 34 hat die Ermittlungen zu dem Einbruch übernommen und bittet um Hinweise. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228/150 bei der Polizei zu melden.

