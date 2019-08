Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Verkehrsunfall-Flucht auf Parkplatz -Beschädigter PKW wird gesucht-

Schwerte (ots)

Am 28.08.2019 (22:05 Uhr) wurde ein bislang unbekannter silberner PKW auf dem Parkplatz der Gaststätte "Keule" in Schwerte, Wilhelmstraße, beschädigt. Beim Ausparken berührte ein 23 jähriger Schwerter den rechts neben ihm geparkten PKW. Es entstand ein Sachschaden im Bereich der Fahrertür. Der Schwerter meldete den Unfall kurze Zeit später auf der Wache in Schwerte. Das beschädigte Fahrzeug hatte zwischenzeitlich den Parkplatz verlassen. Weitere Hinweise liegen zurzeit nicht vor. Der Fahrer des silbernen PKW wird gebeten sich bei der Polizei in Schwerte unter der Telefonnummer 02304 - 921 - 3320 oder 02304 - 921 - 0 zu melden.

