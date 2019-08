Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Verkehrsunfallflucht - brauner VW Golf auf Restaurantparkplatz beschädigt

Werne (ots)

Am Mittwoch (28.08.2019) wurde in der Zeit zwischen 14.15 Uhr und 19.15 Uhr ein auf dem Parkplatz des Restaurants Wittenbrinkshof an der Varnhöveler Straße abgestellter, brauner VW Golf erheblich auf der Fahrerseite beschädigt. An dem beschädigten PKW waren blaue Farbpartikel feststellbar. Der Sachschaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt.

Wer kann Angaben zu dem Unfall oder seinem Verursacher machen? Hinweise bitte an die Polizei in Werne unter der Rufnummer 02389 921 3420 oder 921 0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Unna

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Leitstelle

Tel.: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

Email: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell