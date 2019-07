Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Einbruch in ein Lokal

Greven (ots)

Aus einem Lokal an der Saerbecker Straße haben unbekannte Diebe in der Nacht zum Mittwoch (23.07.2019) Bargeld gestohlen. Die Einbrecher öffneten in der Zeit nach 01.15 Uhr gewaltsam ein Fenster des Cafes. In den Räumen suchten sie insbesondere im Thekenbereich nach Wertgegenständen. Zudem machten sie sich an einem in dem Bereich stehenden Zigarettenautomaten zu schaffen. Es gelang ihnen jedoch nicht, dem Gerät etwas zu entnehmen. Der bei dem Einbruch angerichtete Sachschaden liegt im vierstelligen Eurobereich. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, Telefon 02571/928-4455.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell