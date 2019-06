Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigung und Vandalismus in der Villenpromenade

Bad Ems (ots)

In der Nacht vom 06.06.2019 auf den 07.06.2019 kam es im Bereich der Villenpromenade, Bad Ems zu Vandalismus und einer Sachbeschädigung. Im Bereich der Villenpromenade selbst wurden mehrere Mülltonnen und Blumenkübel umgeworfen. Ein Schaden entstand hierbei glücklicherweise nicht. An der Malbergbahn wurden mehrere Scheiben eingeschlagen. Es erging weiterhin der Hinweis auf eine mehrköpfige Personengruppe, welche sich am Abend in dem Bereich aufgehalten habe.

Die Polizeiinspektion Bad Ems bittet um sachdienliche Hinweise auf die möglichen Verursacher.

