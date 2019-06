Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht

Bad Ems (ots)

Am Donnerstag, den 06.06.2019, ereignete sich im Zeitraum von 08:30 Uhr bis 16:00 Uhr, auf dem Parkplatz der Hufeland in Bad Ems eine Verkehrsunfallflucht. Ein dort geparkter Pkw wurde von einem anderen Fahrzeug an der Stoßstange beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Am beschädigten Pkw konnten rote Lackspuren gesichert werden. Diese dürften vom Fahrzeug des Unfallverursachers stammen. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Ems unter 02603 9700 in Verbindung zu setzen.

