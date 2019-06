Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigung an PKW

Hof (ots)

In der Zeit vom 06.06.2019, 23:45 Uhr, bis zum 07.06.2019, 00:20 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter insgesamt drei PKW, welche auf dem Grundstück eines Mehrfamilienhauses in der Tierparkstraße in Hof abgestellt waren. An den PKW wurde jeweils ein Reifen, vermtl. mit einem Messer, zerstochen. Es entstand entsprechender Sachschaden.

