Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diebstahl eines Mercedes-Benz Viano

Eitelborn (ots)

UT entwendeten in der Nacht zum 07.06.2019 einen schwarzen PKW Mercedes-Benz Viano mit dem amtlichen Kennzeichen KO-BH 888 aus einer Hofeinfahrt in der Straße Wilhelmshöhe in Eitelborn. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Montabaur.

