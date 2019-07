Polizei Steinfurt

POL-ST: Neuenkirchen, Verkehrsunfall

Neuenkirchen (ots)

Auf dem Burgsteinfurter Damm sind am Dienstagabend (23.07.2019) zwei PKW zusammengestoßen. Dabei erlitten eine 21-jährige Autofahrerin aus Hopsten und der Fahrer des anderen Autos, ein 57-jähriger Neuenkirchener, leichte Verletzungen. Gegen 18.15 Uhr wollte die junge Frau mit ihrem PKW von der untergeordneten Erlenstraße nach links auf den Burgsteinfurter Damm in Richtung Kreisverkehr abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem Wagen des Neuenkircheners, der stadteinwärts fuhr. Die Sachschäden an den beiden Wagen sind mit etwa 10.000 Euro nicht unerheblich. Am Fahrzeug der Hopstenerin entstand nach erster Einschätzung ein Totalschaden.

