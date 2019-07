Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Feuer am Hörstkamp

Rheine (ots)

In einer unbewohnten, alten Villa am Hörstkamp hat es gebrannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit sind noch keine Angaben zur Brandursache möglich. Am späten Montagabend (22.07.2019), gegen 23.00 Uhr, waren die Einsatzkräfte das erste Mal vor Ort. In dem leerstehenden Gebäude hatte im Obergeschoss Unrat gebrannt, unter anderem ein Sofa. Am Dienstagmorgen, gegen 09.25 Uhr, wurde von dort ein zweites Feuer gemeldet. Die Anrufer meldeten nun, dass der Dachstuhl brennen würde. Die Feuerwehr konnte auch diesen Brand löschen. Möglicherweise war der zweite Brand aus verborgenen Glutnestern des ersten Feuers entstanden. Während der Löscharbeiten musste die Straße gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell