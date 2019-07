Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bu., Verkehrsunfall

Steinfurt (ots)

Im Einmündungsbereich Sonnenschein/Goldstraße ist am Dienstagmorgen (23.07.2019) ein PKW mit einer Fahrradfahrerin kollidiert. Dabei erlitt die 57-jährige Zweiradfahrerin aus Steinfurt schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Gegen 08.40 Uhr wollte die 35-jährige Frau aus Steinfurt mit ihrem PKW an der abknickenden Vorfahrt von der Straße Sonnenschein kommend nach links auf die Goldstraße fahren. Dabei stieß ihr Fahrzeug mit dem Fahrrad der 57-Jährigen zusammen, die der abknickenden Vorfahrtstraße in Richtung Sonnenschein folgen wollte. Der Schaden am PKW wird auf etwa 1.500 Euro und der am Fahrrad auf cirka 500 Euro geschätzt.

