Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Bröckel - Einbruch in Pfarrhaus

Celle (ots)

In der Nacht zu Sonntag (14.07.2019) verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Pfarrbüro in der Bahnhofstraße. Sie stiegen in das Gebäude ein und öffneten einen Stahlschrank. Sie entwendeten Bargeld und Schmuck im Wert von über tausend Euro. Die Tat wurde am Sonntagmorgen um 09:30 Uhr entdeckt. Hinweise von Zeugen bitte an die Polizei in Wathlingen unter Telefon 05144/98660.

