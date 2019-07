Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Totalschaden nach Abkommen von der Fahrbahn

Osburg (ots)

Glück im Unglück hatte eine 22-jährige Autofahrerin aus der Verbandsgemeinde Hermeskeil. Beim Befahren der L 146 zwischen Reinsfeld und Holzerath kam sie am Ende einer Linkskurve, vermutlich in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit, nach rechts von der Fahrbahn ab. Erst nach ca. 50 m Fahrt über Waldboden kam sie durch den Frontalzusammenstoß mit einem Baum zum Stillstand. Der jungen Fahrerin gelang es selbst sich aus dem total beschädigten Ford Fiesta zu befreien. Mit einem RTW wurde sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Der Einsatz des ebenfalls an der Unfallstelle eingetroffenen Rettungshubschraubers war nicht erforderlich. Da Betriebsstoffe des Fahrzeuges ausliefen wurden die zuständigen Stellen zur Beseitigung des kontaminierten Erdreiches verständigt. Im Einsatz befanden sich neben einer RTW-Besatzung und dem Rettungshubschrauber die FFW Reinsfeld und die Polizei Hermeskeil.

