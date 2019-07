Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Wiltingen (ots)

Am Montag, den 08.07.2019 gegen 11:30 Uhr ereignete sich in Wiltingen in der Braunfelsstraße ein Verkehrsunfall zwischen dem Fahrer eines PKW der Marke Ford und einem auf der Straße spielenden 6-jährigen Kind. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde das Kind durch den langsam fahrenden PKW erfasst und verletzt. Vorsorglich wurde das Kind zur weiteren Behandlung in ein Trierer Krankenhaus verbracht. Am PKW entstand ersten Feststellungen zu Folge kein Sachschaden. Die Unfallursache ist derzeit noch unklar.

Im Einsatz waren ein Notarzt und ein Rettungswagen sowie die Polizei Saarburg.

