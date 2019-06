Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Bundespolizisten helfen orientierungslosem Mädchen

Flensburg (ots)

Heute Morgen gegen 00.30 Uhr bemerkten Bundespolizisten in der Halle des Flensburger Bahnhofs ein junges Mädchen, welches augenscheinlich orientierungslos dort herumlief.

Die Beamten sprachen das Mädchen an und konnten in Erfahrung bringen, dass die 17-Jährige auf dem Weg zu einer Internetbekanntschaft war. Aufgrund ihres Verhaltens nahmen die Bundespolizisten sie in Obhut.

Der Kontakt zur Mutter konnte hergestellt werden. Es stellte sich heraus, dass sich Mutter und Tochter auf der Kieler Woche offensichtlich verloren hatten und die 17-Jährige allein mit dem Zug nach Flensburg gefahren war.

