POL-MA: Heidelberg: Frauen diskutierten lautstark - 21-Jähriger mischte sich ein und erhielt eine Ladung Pfefferspray - Zeugen gesucht !

Heidelberg (ots) - In der Nacht zum Sonntag befand sich der 21-Jährige zusammen mit Bekannten im Bereich des Theaterplatzes in der Heidelberger Hauptstraße. Er nahm den Disput zweier Frauen wahr und wollte schlichten. Prompt erhielt er eine Ohrfeige und bekam eine Ladung Pfefferspray in die Augen.

Die beiden Frauen entfernten sich in unbekannte Richtung. Eine sofort nach Bekanntwerden des Vorfalls eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Beschreibung: ca. 20 Jahre alt, 165 cm groß, schlank, rotes, glattes, langes Haar; trug eine weiße Hose. Die zweite Frau hatte dunkles, gelocktes Haar, gleiches Alter, leicht untersetzte Figur. Passanten, die evtl. auf den Vorfall im Bereich des Theaterplatzes aufmerksam wurden und Hinweise zu dem weiblichen Duo geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221/99/1700, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell