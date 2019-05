Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Delmenhorst vom 04.05.2019

Delmenhorst (ots)

Delmenhorst: Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Radfahrer

Am 03.05.2019, um 13.15 Uhr, befuhr ein 66-jähriger PKW-Fahrer (aus Delmenhorst) mit seinem Wagen die Düsternortstraße in Delmenhorst in Richtung Brendelweg und bog nach rechts in eine Grundstückszufahrt ab. Dabei übersah der PKW-Fahrer einen auf dem Radweg in die gleiche Richtung fahrenden 17-jährigen Radfahrer (aus Delmenhorst). Im letzten Moment hielt der PKW-Fahrer auf dem Radweg an und der Radfahrer stieß gegen den PKW. Bei dem anschließenden Sturz verletzte sich der Radfahrer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

