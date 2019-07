Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an Baustellenanhänger

Idar-Oberstein (ots)

Am Montag, den 08.07.2019, kam es in der Harald-Fissler-Straße in Höhe des Friedhofes Oberstweiler zu einer Sachbeschädigung an einem Baustellenanhänger. Der Anhänger wurde in Höhe der Abfahrt zur "Alten Dampfschleife" abgestellt. Während der Bauarbeiten in der Nachbarschaft wurde zwischen 08:00 Uhr und 16:00 Uhr unbemerkt die Stromversorgung der Anhängerkupplung abgeschnitten und die zwei Versorgungsanschlüsse entwendet. Hierbei entstand ein Gesamtschaden von geschätzt 400 Euro. Die Polizei Idar-Oberstein bittet daher um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06781/ 5610.

