Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Gefährliche Körperverletzung in der Saarstraße - Zeugen gesucht

Trier (ots)

Am Donnerstag, den 04.07.2019, kam es in der Zeit von ca. 20:00 - 21:00 Uhr zwischen zwei ca. 35 Jahre alten männlichen Personen im Bereich der Kreuzung Saarstraße/Hohenzollernstraße zu einer handfesten Auseinandersetzung. Hierbei wurde einer der Beteiligten von seinem Kontrahenten mit einer ca. 70 cm langen Metallstange gegen den Bauch geschlagen. Hierdurch wurde der Geschädigte verletzt und flüchtete sich in die Lokalität "Saarbrücker Eck". Der Beschuldigte legte die Metallstange in den Kofferraum seines Fahrzeuges und entfernte sich vom Tatort. Auf den Vorfall wurden einige Gäste einer nahegelegenen Gaststätte aufmerksam, welche daraufhin die Straße betraten. Diese und weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Trier unter der Telefonnummer 0651/9779-3200 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Trier

PHK Mario Morgens



Telefon: 0651-9779-3200

pitrier@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell