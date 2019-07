Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Hundewelpen gestohlen

Hermeskeil (ots)

Am Samstag, den 06.07.2019 zwischen 00:30 Uhr und 06:30 Uhr betraten bislang unbekannte Täter den Garten eines Anwohners der Nagelstraße in Hermeskeil und entwendeten insgesamt zehn Hundewelpen, die dort in einem geeigneten Gehege gehalten wurden. Nach bisherigen Ermittlungen kann angenommen werden, dass der oder die Täter am Tattag mit einem Lieferwagen unterwegs waren und die Örtlichkeit zuvor ausbaldowert haben. Die Polizei sucht nach Zeugen.

