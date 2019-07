Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfallflucht auf Baumarkt-Parkplatz

Idar-Oberstein, OT Nahbollenbach (ots)

Am Montag, 08.07.2019 kam es in der Zeit zwischen 13:30 und 14:05 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Baumarkts im Gewerbepark Nahetal. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug touchierte einen schwarzen VW Golf beim Ein- oder Ausparken an der hinteren Tür auf der Fahrerseite und verursachte hierdurch Sachschaden. Ungeschehener Dinge flüchtete das verursachende Fahrzeug über die John-F.-Kennedy-Straße in unbekannte Richtung.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der 06781- 5610.

