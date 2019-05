Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Drei Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal (ots)

Am Mittwoch den 29.05.2019 wurde die Feuerwehr bislang zu drei Einsätzen alarmiert. Den Anfang machte ein Verkehrsunfall auf der Loher Straße um 8:19 Uhr. Hier wurden die Fahrzeugbatterien abgeklemmt und ausgelaufene Betriebsstoffe abgestreut. Die vier Einsatzkräfte der Hauptwache beendeten den Einsatz um 8:42 Uhr. Eine verschlossene Wohnungstür im Bereich Hasperbach war der Grund für den zweiten Einsatz um 13:02 Uhr. Hier brauchten die sieben Einsatzkräfte der Hauptwache nicht tätig werden, die Tür wurde schon vor unserem Eintreffen von Angehörigen geöffnet. Der Einsatz endete um 13:27 Uhr. Um 14:04 Uhr musste eine Entenfamilie in der Kolkstraße zusammen geführt werden. Die Entenmutter hatte sich entschieden auf einem Balkon zu brüten und die Küken waren auf einen anderen Balkon abgestürzt. Die Küken wurden eingefangen und im Grünen in Sichtweite der Mutter ausgesetzt. Die vier Einsatzkräfte der Hauptwache konnten den Einsatz beruhigt um 15:37 beenden als die Entenmutter sich ihrer Küken angenommen hatte.

