Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Drei Einsätze am Sonntag Vormittag

Ennepetal (ots)

Am Sonntag den 26.05.2019 ist die Feuerwehr Ennepetal bislang zu drei Einsätzen alarmiert worden. Um 11:21 Uhr war eine hilflose Person hinter einer Wohnungstür im Bereich Voerde Nord der Einsatzgrund. Hier handelte es sich um einen Alarm in guter Absicht, die Person war wohlauf, die 6 Einsatzkräfte der Hauptwache mussten nicht tätig werden. Der Einsatz endete um 11:48 Uhr. Um 11:52 Uhr lautete die Alarmmeldung: "Rauch aus Steinplatten" an einem Haus in der Voerder Straße. Hier stellte sich heraus das wohl ein Nagetier die Ausanschlussleitung angeknabbert hat und dadurch einen Kurzschluss verursacht hat. Die Einsatzstelle wurde an die AVU übergeben und der Einsatz um 12:49 Uhr beendet. Parallel dazu startete um 12:36 Uhr ein Einsatz im Kreuzungsbereich Röthelteich Taubenweg. Hier war ein achtlos weggeworfener Altölkanister ausgelaufen. Das Öl wurde abgestreut und alle Ölreste entsorgt. Dieser Einsatz endete um 13:26 Uhr

