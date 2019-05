Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Zwei Einsätze beschäftigten Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal (ots)

Am Sonntag den 19.05.2019 rückten das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug und die Drehleiter der Feuerwehr Ennepetal gegen 14:54 Uhr in den Sonnenweg aus. Dort wurde der Feuerwehr eine hilflose Person hinter einer verschlossenen Wohnungstür gemeldet. Trotz mehrfachen Klingelns und Klopfens öffnete keiner die Tür. Vor Ort stellte sich schnell heraus , dass sich keine Person in der Wohnung befand.

Am späten Abend gegen 21:23 Uhr rückte das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug erneut aus. Diesmal zu einer gemeldeten Oelspur in der Steinnockenstraße. Auf Grund der Länge der Oelspur wurde ein Fachfirma zur Beseitigung beauftragt.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Ennepetal

über Einsatzzentrale erreichbar

Telefon: 02333 736 00

E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de

www.feuerwehr.ennepetal.de

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell