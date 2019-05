Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Zum Glück nur angebranntes Essen

Ennepetal (ots)

Die Feuerwehr Ennepetal wurde durch die Kreisleitstelle Schwelm um 16:41 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus in die Julius-Bangert-Straße alarmiert. Angebranntes Essen in einer Wohnung im Kellergeschoss eines Mehrfamilienhauses löste einen Rauchwarnmelder aus. Aufmerksame Nachbarn hatten den Alarm des Rauchwarnmelders gehört und alarmierten die Feuerwehr. Der Bewohner brachte sich selbstständig in Sicherheit. Die Feuerwehr konnte ohne einen Löscheinsatz die verbrannten Reste von dem Herd holen. Die Wohnung wurde anschließend zwangsbelüftet. Der Bewohner wurde noch vor Ort von dem Rettungsdienst untersucht. Der Einsatz endete um 17:40 Uhr.

