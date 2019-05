Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Wohnungsbrand mit Menschenleben in Gefahr

Ennepetal (ots)

Am 12.05.2019, wurde die Feuerwehr Ennepetal um 06.20 Uhr zu einem Wohnungsbrand in die Fuhrstraße alarmiert. Im ersten OG eines Mehrfamilienhauses hatten mehrere Rauchmelder ausgelöst. In der Wohnung war das Essen angebrannt, eine schlafende Person wurde durch die Feuerwehr gerettet und an den Rettungsdienst übergeben. Im Anschluss wurde die Wohnung gelüftet. Eingesetzt waren die HW, der LZ1 und der LZ2 mit insgesamt 22 Einsatzkräften. Der Einsatz endete um 06:58 Uhr

