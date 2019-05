Feuerwehr Ennepetal

Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Zwei Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal (ots)

Am 22.5.2019 wurde die Feuerwehr Ennepetal zu zwei Einsätzen alarmiert. Um 17:34 Uhr rückte das Hilfeleistungslöschfahrzeug und die Drehleiter zur Lindenstraße aus. Dort hatte eine Mutter sich ohne Absicht aus Ihrer Wohnung ausgesperrt. Leider befand sich aber Ihr 15 Monate alter Junge noch in der Wohnung. Die Einsatzkräfte konnten über die Drehleiter , durch ein Fenster , die Wohnung betreten und die Türe von innen öffnen. Das Kind und die Wohnung wurde wieder an die besorgte Mutter übergeben. Der Einsatz endete für die 6 Einatzkräfte um 18 Uhr.

Um 20:49 wurden die Eisatzkräfte zur Heimstrasse alarmiert. Dort hatte ein Heimrauchmelder ausgelöst. Nach einer kurzen Erkundung konnte ein angebranntes Essen , als Grund für die Auslösung ausgemacht werden. Der betroffene Bereich wurde belüftet und die Bewohner zur Aufmerksamkeit ermahnt. Der Einsatz endete für den Löschzug der Hauptwache um 21:10 Uhr.

