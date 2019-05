Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Brandmeldeanlagenalarm

Ennepetal (ots)

Am 27.05.2019 um 11.06 Uhr rückte der Löschzug der hauptberuflichen Feuer- und Rettungswache Ennepetal, bestehend aus Hilfeleistungslöschfahrzeug, Drehleiter, Tanklöschfahrzeug sowie dem Rettungstransportwagen zu einem Industriebetrieb an der Breckerfelderstraße aus. Dort hatte die Brandmeldeanlage aufgrund von Flex- und Trennarbeiten bestimmungsgemäß ausgelöst. Dieser Einsatz wurde von der firmeneigenen Werkfeuerwehr eigenständig abgearbeitet; die 10 Kräfte der Feuerwehr Ennepetal gingen vor dem Objekt in Bereitstellung und konnten ihren Einsatz bereits um 11:27 Uhr beenden.

