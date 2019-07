Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Einbruch in Antiquitätengeschäft

Celle (ots)

In der Nacht zu Freitag (12.07.2019) hebelte ein unbekannter Täter ein Fenster im ersten Obergeschoss eines Antiquitätengeschäfts in der Neuen Straße auf. Als er sich Zutritt zum Erdgeschoss verschaffen wollte, löste er gegen 02:30 Uhr die Alarmanlage aus, wodurch die Geschäftsinhaber geweckt wurden. Sie alarmierten die Polizei. Dem Einbrecher gelang die Flucht in unbekannte Richtung. Die sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Celle unter 05141/277-215 zu melden.

