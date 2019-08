Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Verkehrsunfall mit 2 leicht verletzen Personen -Verursacher hielt entgegengesetzt der Fahrtrichtung-

Selm-Bork (ots)

Am 28.08.2019 (12:07 Uhr) befuhr ein 40 jähriger Fahrzeugführer aus Selm die Humboldtstraße in Fahrtrichtung Droste-Hülshoff-Straße und parkte entgegen der Fahrtrichtung auf dem Parkstreifen vor dem Kindergarten. Hier holte der Fahrzeugführer seine Tochter aus dem Kindergarten. Als er wenden wollte, um die Humboldtstraße in Richtung Waltroper Straße zu verlassen, übersah er eine 59 jährige Selmerin die aus Richtung Droste-Hülshoff-Straße kam. Es kam zu einem frontalen Zusammenstoß der Fahrzeuge, wobei sich die Selmerin und das Kind des 40 Jährigen verletzten. Nach ambulanter Behandlung im Krankenhaus bzw. vor Ort wurden beide verletzten Personen entlassen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5500 Euro.

