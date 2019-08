Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna, Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

59423 Unna (ots)

Am 30.08.2019, um 08.50 Uhr, befuhr ein 45-jähriger aus Unna mit seinem Pkw den Verkehrsring in Unna. An der Kreuzung Südring / Hertinger Straße überquerte ein 84-jähriger Fußgänger aus Unna den Ring in Richtung Innenstadt. Die Ampeln waren aufgrund des Stromausfalls ausser Betrieb. Da der 45-jährige den Fußgänger übersah, kam es zum Zusammenprall beider und der 84-jährige stürtzte zu Boden. Dieser wurde mit Kopfverletzungen einem Krankenhaus zugeführt, wo er stationär verblieb. Es entstand Sachschaden von ca. 200 Euro

