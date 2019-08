Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Leblose Person aufgefunden

33034 Brakel (ots)

Auf einem Feld, nördlich der Ortschaft Siddessen, wurde am Sonntag, 04.08.2019, eine leblose Person aufgefunden. Auf Grund der vorgefundenen Umstände ist davon auszugehen, dass die Person dort schon vor längerer Zeit verstorben ist und es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um die seit dem 14.05.2019 vermisste Frau aus Siddessen handeln könnte. Weitere Ermittlungen hierzu dauern noch an. Zurzeit liegen keine Anhaltspunkte für ein Gewaltverbrechen vor. /he

