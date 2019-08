Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Motorradfahrer leicht verletzt

34439 Willebadessen (ots)

Leichte Verletzungen hat ein 55-jähriger Motorradfahrer aus Breuna am Sonntag, 04.08.2019, gegen 17:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall erlitten. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr er mit seiner Suzuki die B252 in Fahrtrichtung Brakel. Auf Höhe der Ortschaft Niesen beabsichtigte ein 20-jähriger Willebadessener mit seinem Audi A4 von der B252 nach links auf die Straße Zum Buchholz abzubiegen. Durch den Abbiegevorgang hatte sich bereits eine kurze Fahrzeugsachlange gebildet. Der Motorradfahrer die wartenden Fahrzeuge und kollidierte dann mit dem abbiegenden Audi. PKW und Motorrad wurden beschädigt. Der Gesamtschaden beträgt 7000 Euro. /he

