Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Kiosk am Radweg R99 abgebrannt

Höxter (ots)

In der Nacht zum Sonntag, 04.08.2019, ist der Kiosk "R1" am Radweg 99 an der Weser in Höxter ein Raub der Flammen geworden. Ein Anwohner hatte Brandgeruch festgestellt und die Polizei informiert. Als die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei am Brandort eintrafen, brannte das Gebäude bereits lichterloh. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden. Die Kriminalpolizei nahm noch in der Nacht die Ermittlungen zur Brandursache auf. Diese dauern noch an und werden sich auch auf die nächsten Tage erstrecken. Der Sachschaden wird auf ca. 80.000 Euro geschätzt. Der Radweg entlang der Weser muss auf Grund der Gefahrenstelle für die nächsten Tage gesperrt werden. Fahrradfahrer und Fußgänger müssen über die Stummrigestraße ausweichen. /Te.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 962 1521

Fax: 05271 962 1297

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell